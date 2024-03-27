مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول أفضل رئيس ناد للأهلي والزمالك.. وأي حد يتكلم على محمد صلاح يبقى منفسن

حل الإعلامي مدحت شلبي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة".

مدحت شلبي: علاء صادق هاجمني بعد موقفي الداعم للمنتخب بتصفيات كأس العالم

أكد المعلق الرياضي مدحت شلبي، أنه تعرض مرة للسباب، من قبل أحد الأشخاص خلال مداخلة هاتفية، مشيرا إلى أنه أوقف المداخلات على الهواء، لأنه ليس من أخلاقه أنه سلط أحدا للهجوم على أي شخص.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”: الإتحاد الدولي تعنت ضد المنتخب المصري، خلال لقاء الجزائر بتصفيات كأس العالم، وهاجمت الإتحاد الدولي على هذا التعنت، ولكني فوجئت بهجوم علاء صادق في جميع البرامج.

وتابع مدحت شلبي، أن علاء صادق له أسلوبه الذي يعلمه الجميع، ويدافع دائما عن الأهلي ليأخد شعبيته من الجماهير.

مدحت شلبي: حسن حمدي أفضل رئيس جاء للنادي الأهلي

أكد مدحت شلبي، الإعلامي والمعلق الرياضي، أن الجميع يقول أن صالح سليم أفضل رئيس للنادي الأهلي على مدار التاريخ، ولكن في إعتقادي أن حسن حمدي كان الأفضل وتحقق العديد من الإنجازات في عهده.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي يعتقد أن لي موقف ضده، خاصة في انتخابات النادي، عندما قابلت محمود طاهر الرئيس السابق للنادي.

وتابع مقدم برنامج “ع المسرح”، أن محمود طاهر أدار النادي الأهلي بكفاءة، والمقارنه بينه وبين محمود الخطيب متوازنة، ولكن منهما له إنجازاته الكبيرة في النادي.

مدحت شلبي: محمد حسن حلمي رمزا زمالكاويا وأفضل رئيسا للنادي

كشف الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، عن أفضل رؤساء جاءوا لنادي الزمالك، قائلا “المهندس محمد حسن حلمي والدكتور كمال درويش، ولكنه في رأيي أن محمد حسن حلمي هو رمز لنادي الزمالك عبر التاريخ”.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”: أن مرتضى منصور له انجازاته وإخفاقاته، مؤكدا أن إنجازاته كانت واضحة في الإنشاءات داخل النادي وعلى المستوى الرياضي.

وتابع الإعلامي والمعلق الرياضي، أن حسين لبيب الرئيس الحالي لنادي الزمالك تمكن من إنهاء ملف ديون نادي الزمالك.

الجمهور اللي يحكم.. مدحت شلبي يوضح حقيقة صراعه مع أحمد شوبير

قال المعلق الرياضي مدحت شلبي إنَّ الصراع على الجماهيرية، ومن يكسب الكابتن أحمد شوبير أم أنا، أمر متروك للجمهور، «مينفعش أنا أو هو نجاوب عليه.. واللي أقدر أقوله في هذه المسألة أن كلانا سار على درب واحد».

وأضاف «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: «بدايتي سبقت الكابتن شوبير بقليل، وجاءت من خلال التلفزيون المصري عبر برنامج الأسبوع الرياضي، لكنه حاز على مساحة ظهور أكبر في برنامجه على قناة دريم الفضائية».

وتابع: «كنت أشارك مع شوبير كضيف أو محلل رياضي في برنامجه، ليتقدم كل منا في طريقه، والجمهور في هذه المنطقة الخاصة بنا يصنفنا رواد كوننا الأوائل، وكابتن شوبير له أسلوبه وطريقته وله كامل الاحترام والتقدير، وكذلك لي أسلوبي الخاص».

مدحت شلبي: محمد صلاح لن يأتي مثله.. وأي شخص يتكلم عليه منفسن

أكد الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، أن “محمد صلاح لن يأتي مثله، ويعتبره لاعب من كوكب آخر خرج من مصر وتألق في سماء العالم، وأصبح يتصدر الصحف العالمية، وحقق ما لم يحققه مليون سفير مصري في العالم.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”: “أي حد يطلع يتحدث عن محمد صلاح اللاعب يبقى بيهرج أو منفسن.. ومحمد صلاح ميتحطش جنبه أي لاعب”.

وتابع مدحت شلبي: “محمد صلاح بنرفعله القبعة ونديله تعظيم سلام، والجماهير الإنجليزية عملتله أغاني في المدرجات”.

مدحت شلبي: إمام عاشور لاعب عظيم ومكسب كبير للنادي الأهلي

أكد الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، أن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي، وبالأرقام والبطولات، وحتى الإتحاد الدولي لكرة القدم حدد النادي الأهلي.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه “أنا متريقتش على إمام عاشور، وهو مكسب كبير للنادي الأهلي وهو لاعب عظيم، ولكن عندما أصيب في تدريبات المنتخب وتعرض للإرتجاج في المخ وقولت يا امام متعملش كدة تاني والناس خدتها انه بتريق”.

وتابع الإعلامي والمعلق الرياضي، أنه “في الوقت الحالي وبحكم السن، أعتبر صفقة إمام عاشور وتعاقد الاهلي معه أقوى من تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد”.

مدحت شلبي: مرتضى منصور مشكلته أنه حاطط الخطيب في دماغه

قال المعلق الرياضي مدحت شلبي، إنَّ المستشار مرتضى منصور رجل له إنجازاته التي لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما له إخفاقات لا تخفى على أحد، ويؤخذ عليه أنه دائمًا ما وضع النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب نصب عينيه، لدرجة كانت هناك العديد من المكالمات الخاصة التي جمعت بينهما ومحورها مكانة رئيس النادي.

وأضاف مدحت شلبي، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ المستشار مرتضى منصور له إنجازات رياضية وأعضاء نادي الزمالك يعترفون ويقرون بما أنجزه للنادي «عمل نادي حلو اجتماعياً».

وتابع مدحت شلبي: «علاقتي مع المستشار مرتضى منصور متقلبة، ويمكن وصفها بـ شهر عسل.. وبعدها شهر في المحاكم، والسبب عدم تقبله للنقد خاصة فيما يتعلق بـ الزمالك، بمعنى: يقول انتقدني أنا وملكش دعوة بنادي الزمالك».