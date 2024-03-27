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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

على الطريق.. شاهد كوبرا تيرامار الجديدة موديل 2024

كوبرا تيرامار Terramar
كوبرا تيرامار Terramar

تواصل كوبرا استعراض سيارتها الجديدة Terramar وسط حملة نشطة من تجارب القيادة، حيث تعيش العلامة الإسبانية فترة مشغولة نتيجة استعدادها لإطلاق سيارة Raval الكهربائية الفاخرة قريبًا، بالإضافة إلى تحديثات لطراز "ليون" وأول سيارة SUV كهربائية لديها Tavascan، كلهم في طور التطوير.

على الرغم من توجه "كوبرا" نحو السيارات الكهربائية في المستقبل، إلا أن هناك عدة تحديثات مخططة لسياراتها ذات المحركات الاحتراقية خلال السنوات القادمة. 

وستكون تيرامار آخر سيارة جديدة تمامًا من كوبرا تستخدم محرك بنزين عند إطلاقها في وقت لاحق من عام 2024.

 

مواصفات سيارة كوبرا تيرامار 2024

لا ينبغي أن تكون تشكيلة المحركات مفاجأة كبيرة بالنسبة لـ Terramar، حيث تستخدم السيارة النسخة المحدثة من منصة MQB التابعة لمجموعة فولكس فاجن، والتي تستخدمها أيضًا سيارة Volkswagen Tiguan الجديدة والجيل القادم من Audi Q3.


ستتميز Terramar بأنها الطراز الرئيسي لـ كوبرا وستحتوي على نظام دفع هجين قابل للشحن، وهذه الوحدة PHEV موجودة بالفعل في سيارة Volkswagen Tiguan eHybrid ذات الحجم المماثل، حيث تتكون من محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، ومحرك كهربائي واحد، وبطارية بسعة 19.7kWh.

 

التجهيزات والمظهر الخارجي

تعتبر تيرامار بمقدمتها الواقعية وفتحات الهواء الزاوية مناسبة للعمل في البيئات الأكثر تحديًا. وصفها مدير تصميم Cupra، خورخي دييز، بأنها SUV متوسطة الحجم بطول 4.5 أمتار تحمل "DNA Cupra" و "كابينة موجهة للسائق".

 

المواجهات والتحديات

من المتوقع أن تواجه Terramar تحديات منافسة من سيارات SUV العائلية الأخرى مثل Hyundai Tucson، وFord Kuga المحدثة، وPeugeot 3008 الجديدة.

Terramar_kjiwc7
Terramar_kjiwc7
Cupra Terramar spyshots-4
Cupra Terramar spyshots-4
Cupra Terramar spyshots
Cupra Terramar spyshots
2024 Cupra Terramar 004_nwl5rl
2024 Cupra Terramar 004_nwl5rl
2024 Cupra Terramar 003_vegpvf
2024 Cupra Terramar 003_vegpvf
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2024 Cupra Terramar 001_n5hqyz
كوبرا cupra Terramar سيارة كوبرا Audi Q3 Hybrid Tavascan Tiguan السيارات الكهربائية سيارات SUV كوبرا تيرامار بنزين

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