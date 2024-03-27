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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

95 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 27 مارس

صدى البلد

 


يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاربعاء 27 مارس 2024.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاربعاء، على النحو التالي:

 

اسعار الدواجن اليوم

 

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 88 جنيها للكيلو، سعر الدواجن البيضاء ما بين 94 و 95 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء  88 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الدواجن الساسو ما بين 100 و 106 جنيه للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 151 و 153 جنيها

 البيض الأحمر تراوح بين 151 و 155 جنيها

 و البلدي  164 و 165 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25 و 33 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 12 و 13 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 8 جنيه.  
 

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