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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين وما حكم توجيهها لموائد الرحمن؟

صدى البلد

قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر ولا زكاة المال على موائد الرحمن، لأن الزكاة شرعت لسد احتياجات الفقراء والمساكين.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إنفاق زكاة المال وزكاة الفطر على موائد الرحمن؟»، أن موائد الرحمن ليست خاصة بالفقراء والمساكين، بل يأكل فيها الأغنياء والفقراء.

وأشارت إلى أن الآية الكريمة حددت مصارف الزكاة، في قوله- تعالى-: « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (التوبة 60).

هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه 
 

أكدت فاطمة أحمد حمزة الواعظة بالأزهر الشريف، أن زكاة الفطر يخرجها الأب عن أولاده، الصغار و الكبار، فإذا كانت الزوجة حاملا في  الشهر الكريم، ولم تضع ففي هذه الحالة لا تخرج زكاة.

وأضافت الواعظة بالأزهر الشريف، على قناة صدى البلد، أن الزوجة إذا لم تضع حتى آخر مغرب من الشهر ففي هذه الحالة لا يدفع له زكاة.

ولفتت إلى أن الزكاة يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، أن قيمة الزكاة لكل فرد محددة ومعروفة.
قيمة زكاة الفطر 
وحددت دار الإفتاء، قيمة زكاة الفطر هذا العام ب 30 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب؛ تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

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هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين وما حكم توجيهها لموائد الرحمن؟

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