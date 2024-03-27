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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: على نتنياهو أن يلقي بنفسه من أعلى برج

دان حالوتس
دان حالوتس

هاجم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، دان حالوتس، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الفشل في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقال حالوتس بحسب وسائل إعلام عبرية: "في مكان آخر من العالم كان على رئيس الحكومة أن يلقي بنفسه من أعلى برج".

وفي وقت سابق، قال حالوتس إن إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس، وأن صورة النصر الوحيدة التي ستتحقق هي الإطاحة بنتنياهو.

ودعا حالوتس أنصار المعارضة الإسرائيلية لبناء تحالف ضد نتنياهو وخاصة المتظاهرين الذين احتشدوا دائما ضد "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، لاستئناف الاحتجاجات والاستعداد لمعركة الإطاحة به.

كما أشار حالوتس في حديثه إلى احتمال اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، محذرا أنه: "سيكون صراعا صعبا،  فقد تراق الدماء في الشوارع لأن كتائب بن جفير مسلحة بالفعل، لكننا لن نستسلم".

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