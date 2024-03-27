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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

سنن الصلوات المفروضة الواجب على المسلم تأديتها

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سنن الصلاة القبلية والبعدية هي التي تؤدى قبل صلاة الفريضة وبعدها تقربًا إلى الله تعالى، وجبرًا لما قد يكون في الفريضة من نقص.

وأضاف «ممدوح»، أن سنن الصلوات تنقسم إلى قسمين: مؤكدة وغير مؤكدة؛ فالمؤكدة 12 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، ويستحب ركعة «الوتر».

وأوضح مدير الفتوى: “أما غير المؤكدة: أربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء”.

وتابع: “وورد في خبر صحيح سنية أربع بعد الظهر، فعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه”.

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حكم أداء السنن القبلية بعد صلاة الفريضة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن الأولى في الصلاة أن يؤدى الإنسان السنن القبلية قبل أداء الفريضة ولا يؤخرها، موضحًا أنه «ينبغي علينا أن نصلى بالترتيب السُنة ثم الفرض».

وأوضح أن السنن التي تُصلى قبل الفريضة، تسمى «السنن القبلية»، وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، لافتا إلى أن وقتها يبدأ بدخول وقت الصلاة إلى أن يشرع الإنسان في الفريضة.

وأضاف أن “من يستيقظ بعد الشروق فالأولى أن يبدأ بالسنُة القبلية ثم يصلى الفريضة، إن أراد أن يصلى السنة”، مؤكدًا أن المسلم مطالب بأداء الصلوات الخمس وواجبة عليه، أما سنن الصلاة فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

حكم أداء السنن القبلية بعد صلاة الفريضة سنن الصلوات المفروضة

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