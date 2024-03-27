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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرار مجلس الأمن انتصار لجهود مصر الهائلة لإحاطة العالم بجرائم إسرائيل

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة انتصار لجهود مصر، وتحركاتها المكثفة طيلة الفترة الماضية لرفض العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصر في طليعة الدول العربية والإسلامية الرافضة للعدوان ومن كشفت مخططاته في الإبادة والتهجير أمام العالم أجمع.

وأضاف هدية، في تصريح صحفي له اليوم، الأربعاء، أن مصر نجحت في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية، وتغيير وجهة نظر كثير من الدول في الأوضاع داخل غزة ، وفي تعريف العالم بالجرائم الإسرائيلية، وهو ما أدى في النهاية إلى صدور قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار ولم ترفضه الولايات المتحدة ولم ترفع حق الفيتو.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية قرار مجلس الأمن في الدفع نحو السلام مجددا ووقف العدوان والبحث عن تسوية سياسية وحماية المدنيين بعد سقوط أكثر من 32 الف شهيد وعشرات آلاف المصابين.

واختتم النائب ناصر هدية، بالقول إن الحرب في غزة خرجت عن كل المقبول والمعقول وكل التوقعات، وما يحدث إبادة سافرة وجرائم حرب، وعلى المجتمع الدولي سرعة التدخل للضغط على إسرائيل بدخول القرار حيز التنفيذ.

وشدد على أهمية الوصول لحل عادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967، لافتا إلى أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية سيتواصل وكما هو الحال عبر عقود.

مجلس الأمن غزة مصر النائب ناصر هدية مجلس النواب

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