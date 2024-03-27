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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 5 من العاملين بصحة الزعاترة بدمياط للتحقيق

صحه دمياط
صحه دمياط


 
أجري  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط، جولة مرورية مفاجئة على الوحدة الصحية بالزعاترة بادارة الزرقا.

و ذلك  لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة  و انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.

وأحال  ٥ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل كما أحال مسئول الدفتر بالوحدة للتحقيق.

كما تابع  توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات.


وأكد على اصلاح الاعطال الموجودة بالوحدة و ازالة الرواكد و تجديد الاثاث المتهالك

و من الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بالزعاترة تخدم٦٦٩٩ نسمة و  تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الاسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة
بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

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