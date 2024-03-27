فرج عامر يكشف سبب هزيمة منتخب مصر أمام كرواتيا

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة أمس في نهائي كأس عاصمة مصر بين منتخبنا الوطني وكرواتيا.

وكتب: “كابتن حسام حسن اضطر يلعب بعض اللاعبين المحلين خاصة في آخر عشر دقائق ، هؤلاء اللاعبين يفتقدوا الخبرة الدولية مما ادعي لضياع هدف محقق من انفراد احمد عاطف بالمرمي الكرواتي وفرص اخري كانت كفيلة بتغيير النتيجة ، وايضا غياب مدافعين اساسيين من المنتخب القومي ادي الي اخطاء تمركز دفاعي تسبب في هدفين ، وايضا توتر حارس مرمي المنتخب امس وعدم التفاهم مع المدافعين تسبب دخول اهداف سهلة في مرمي المنتخب المصري ، واخيرا سوء حظ مصطفي محمد اضاع تسجيل الهدف الثاني لمصر في مرمي اوكرانيا ومصر كانت متقدمة ١/”.

نتيجة مباراة مصر وكرواتيا

‏⁧‬⁩وأحرز محمد عبد المنعم، لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.



وبهذه النتيجة، توجّت كرواتيا بكأس العاصمة على حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.