ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 0.8%

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الصادرات غير البترولية في المملكة سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر يناير 2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه الصادرات الوطنية غير البترولية إلى 11.5%.

بينما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6% في نفس الفترة.

فيما انخفضت الصادرات السلعية في شهر يناير 2024 بنسبة 10.3% عن شهر يناير 2023؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.5%.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.6% في شهر يناير 2023 إلى 74.8% في شهر يناير 2024.