ليه الرحمة مع الموظفين تؤدي للتساهل؟.. علي جمعة يرد

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة “ليه الرحمة مع الموظفين تؤدي للتساهل في العمل؟”.

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الأربعاء: "النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل أنس خادمه عن ماذا يفعل، فردها له أنس فى صورة الإلتزام، واقصى حاجة إنه ذهب للعب مع الأطفال، فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له أرهقتنى، لو فى حد زى أنس نعمل زى رسول الله، لكن لو مفيش حد زى أنس يبقى من شدة الحزم".

وتابع: "سيدنا عمر بن عبد العزيز، سمى بخامس الخلفاء الراشدين، قال لينا كل ما هتسيبوا شيئ من الخير هيشدد عليكم، لأننا نريد الوصول إلى الله، يبقى الأساليب الراقية اللى كانت مع خادم رسول الله، هتتغير، يبقى لازم نفتكر إننا مكلفين بالرحمة والتبسم فى وجه أخيك صدقة".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينا.