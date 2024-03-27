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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبوالغيط لوفد حركة فتح: الطريق لتجسيد الدولة الفلسطينية يمر عبر وحدة الصف

أحمد أبو الغيط،
أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية لوفد من حركة فتح، على مركزية دور السلطة الفلسطينية وضرورة إنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي، مشيرا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المدخل السليم للتفاوض حول التسوية النهائية.

وقال أحمد أبو الغيط، ان الطريق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية يمر عبر وحدة الصف ويجب بذل كل ما هو ممكن لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الحالية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يجب العمل بأسرع وقت على خلق مسار للتسوية السياسية يفضي لإنشاء الدولة الفلسطينية. 

أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية حركة فتح السلطة الفلسطينية المصالحة الفلسطينية غزة

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