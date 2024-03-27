بالأسماء.. حركة تنقلات كبرى بشركات وزارة البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات شملت عضواً منتدباً تنفيذياً ونائباً ورؤساء لشركات قطاع البترول.

قال قرار الوزير الصادر اليوم، إن تلك الحركة استهدفت دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني.

شملت الحركة كلا من المهندس يس محمد أحمد يس - عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتبارا من 29 مارس 2024، والمهندس أسامة عثمان عبد الفتاح السمنودي - نائباً لرئيس الشركة للعمليات والشبكات وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتبارا من 29 من نفس الشهر.

كما تضمنت الحركة، المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر - رئيساً لمجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول اعتبارا من 23 مايو 2024 و الكيمائي محمد عمر إبراهيم بركات - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة للإداريات بقطاع البترول المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).

وتم تعيين المهندس حسام أسعد حسنين سعيد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إبروم)، والمهندس أحمد محمد عبد الستار محمد الدراجيلي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا) اعتبارا من 23 مايو 2024.

وشمل القرار، ترقية المهندس تامر صلاح عبد الموجود زمرة - رئيساً لمجلس المديرين للشركة الحديثة للحفر،المهندس محمد الجيوشي عبد الوكيل أحمد فرج - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البترول المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر (E.P.H.H).

كما تم تعيين المهندس أحمد محمد عبد الوهاب عبد المقصود - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروشهد، والمهندس محروس معتمد محروس عميش - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجاويش للبترول ريات.