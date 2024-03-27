القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة غوث: سيناريو كارثي حال توقف تمويل “الأونروا”

قالت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوضع داخل قطاع غزة في الأساس كارثي ومأساوي، ونحن نتحدث عن بعض المساعدات ولكنها ليست كافية، ولكن هناك مساعدات تدخل إلى القطاع.

وأضافت "حمدان"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا تم تقليص المساعدات التي تدخل إلى القطاع أكثر من ذلك، فنحن مقبلون على أوقات أصعب بكثير، حيث إننا أبلغنا بشكل رسمي بأننا لن نتمكن من الدخول لمناطق الشمال وغزة وإرسال قوافل المساعدات، مؤكدةً أن هذا القرار يأتي في ظل مجاعة تتكشف حاليًا في تلك المناطق وهناك أطفال يموتون جوعًا.

وأوضحت، أن الأونروا لديها تقارير تفيد بأن انعدام الأمن الغذائي عالٍ جدًا، ومع ذلك تم منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إغاثية لتلك المناطق في شمال القطاع.