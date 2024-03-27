عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا

رفح
رفح

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتواصل الجانب الإسرائيلي يوميا.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ما يمكننا دعمه هو عملية محددة في رفح تستهدف كتائب حماس المتبقية هناك دون إعاقة المساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق، أعرب البيت الأبيض عن نيته تزويد المسؤولين الإسرائيليين باستراتيجيات بديلة لمحاربة حركة حماس الفلسطينية في غزة دون اللجوء إلى هجوم بري في رفح.

ووفقاً المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، فإن المضي في هجوم بري كبير في رفح، التي يسكنها حوالي 1.5 مليون شخص، سيعتبر "كارثة".

شدد كيربي على الأزمة الإنسانية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن مثل هذه العملية، مسلطا الضوء على ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين في غزة. 

وذكر أن الولايات المتحدة تعتقد أن شن هجوم بري كبير سيكون خطأ وشدد على أهمية استكشاف طرق بديلة.

نتنياهو يخطط لإجراء محادثات في واشنطن بشأن غزو رفح رغم الإلغاء المسبق

سامح شكري: رفض قاطع لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية

وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر رفح العملية العسكرية الإسرائيلية الولايات المتحدة حماس المساعدات الانسانية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

موضوعات متعلقة

4 شهداء وأكثر من 10 جرحى في قصف لخيام النازحين بشمال رفح

سامح شكري: رفض قاطع لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية

تل أبيب تسعى للحصول على الضوء الأخضر من واشنطن لاجتياح رفح الفلسطينية

قبل توجههم إلي معبر رفح.. الاحتلال يعتقل سائقي شاحنات المساعدات في غزة

الرئيس يجدد لوفد النواب الأمريكي رفض مصر تهجير الفلسطينيين والعمليات العسكرية في رفح

بعد انهيار مفاوضات الأسرى بالدوحة.. صحيفة إسرائيلية تكشف موعد اجتياح رفح الفلسطينية

ضياء رشوان: الرئيس السيسى حذر كثيرا من اقتحام رفح الفلسطينية

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال على رفح والنصيرات وخان يونس

ترشيحاتنا

علاء مرسي : الفن حرام في حالة واحدة بس

الخارجية الأمريكية : المسائل العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الأصعب

مكتب نتنياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في تحديد موعد لاجتماع بشأن رفح

آيتن عامر: «الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة»

الخارجية الأمريكية: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا

بيراميدز يعلن تجديد تعاقد كريم حافظ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت تايجر.. مايا دياب تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

فيديو

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ