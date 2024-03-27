الخارجية الأمريكية: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتواصل الجانب الإسرائيلي يوميا.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ما يمكننا دعمه هو عملية محددة في رفح تستهدف كتائب حماس المتبقية هناك دون إعاقة المساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق، أعرب البيت الأبيض عن نيته تزويد المسؤولين الإسرائيليين باستراتيجيات بديلة لمحاربة حركة حماس الفلسطينية في غزة دون اللجوء إلى هجوم بري في رفح.

ووفقاً المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، فإن المضي في هجوم بري كبير في رفح، التي يسكنها حوالي 1.5 مليون شخص، سيعتبر "كارثة".

شدد كيربي على الأزمة الإنسانية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن مثل هذه العملية، مسلطا الضوء على ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين في غزة.

وذكر أن الولايات المتحدة تعتقد أن شن هجوم بري كبير سيكون خطأ وشدد على أهمية استكشاف طرق بديلة.