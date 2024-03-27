عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلسل مليحة يثير مخاوف وقلق الإعلام الإسرائيلي .. تفاصيل

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

قالت دانا أبا شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن إسرائيل أدركت اليوم أنها لا تخوض فقط حربا عسكرية بل حرب إعلامية توجه للعالم العربي والغربي، ويحمل السردية العربية الفلسطينية في ذات الهوية والطابع، وهناك محاولات إسرائيلية لتمرير سردياتها وروايتها المغلوطة التي تصور الفلسطيني بأسوأ الصفات، وكذلك تصور الشعوب العربية بأنها خانت هذه القضية.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن صحيفة "يديعوت أحرنوت"، التي تعد من أكثر الصحف انتشارا وتوزيعها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتحدث عن مسلسل "مليحة" وتفصله،
وتستعرض القائمين عليه وكتابه وقطاع إنتاجه ومخرجه وأسماء ممثليه ومؤلفيه، وتستعرض تصريحات سابقة للمخرجة للربط بين توجهها السياسي لصانعي هذا العمل.

ولفتت أن "يديعوت أحرنوت" كانت قد قالت إن مسلسل "مليحة" يدعم القضية الفلسطينية، وتحدثت عن تفاصيل هذه القصة قليلا بأنها عن شخصية فلسطينية تضطر النزوح عن أرضها عقب أحداث الانتفاضة 2001، ومن ثم تحاول الرجوع من الحدود الليبية المصرية ومن ثم إلى غزة، وهنالك العديد من العراقيل.

القدس المحتلة إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة مسلسل مليحة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

ترشيحاتنا

علاء مرسي : الفن حرام في حالة واحدة بس

الخارجية الأمريكية : المسائل العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الأصعب

مكتب نتنياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في تحديد موعد لاجتماع بشأن رفح

آيتن عامر: «الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة»

الخارجية الأمريكية: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا

بيراميدز يعلن تجديد تعاقد كريم حافظ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت تايجر.. مايا دياب تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

فيديو

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ