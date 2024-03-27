كتائب القسام تستهدف مجموعة جنود إسرائيليين في البريج بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها دكت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف بالهاون.

وفي وقت سابق قالت كتائب القسام إنه بعد عودة المقاتلين من خطوط القتال، تم تأكيد تفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس بـ غزة.

أعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، استهداف 7 آليات لـ الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من الجنود في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان صحفي، إنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط مجمع الشفاء.