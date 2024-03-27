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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة «تقدر من غيرها»| الصحة: تقديم التوعية ضد مخاطر الإدمان لـ103 آلاف مواطن

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم التوعية لـ 103 آلاف مواطن من الفئات المستهدفة، من خلال عدة ندوات وأنشطة توعوية نظمتها الوزارة لرفع مستوى الوعي لدى المراهقين والشباب ضمن حملة (تقدر من غيرها)، في عامها العاشر على التوالي، و التي تستهدف توعية الطلبة و الشباب ضد أخطار التعاطي و الإدمان، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصــحة والســكان. 


وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن الندوات والأنشطة تم تنظيمها من خلال إدارة علاج الإدمان، و إدارة الأطفال و المراهقين، بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استهدفت الشباب بالجامعات الحكومية والخاصة و المدارس والجمعيات و المؤسسات ومراكز الشباب والنوادي والكنائس في مختلف المحافظات .


وأشار إلى أن الحملة تاتي امتداداً لأواصر التعاون بين العديد من الجهات و الهيئات ومنها ( وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، ومركز الحياة أفضل التابع لأسقفية الخدمات بالكنيسة، ومنظمة اليونيسيف ، والعديد من الجهات الشريكة الاخري. 


من جانبها قالت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبدالمقصود، إن الحملة قدمت 486 ندوة تثقيفة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 1321 من الكوادر التابعة لمختلف الجهات، على تنفيذ المحتوى التوعوي المعد خصيصا ليناسب فئة المراهقين و يقدم بشكل أنشطة متنوعة تناسب احتياجاتهم و تساعد في توعيتهم و تعليمهم مهارات تساعدهم وتحميهم من أخطار التعاطي و الإدمان. 


وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الى أن الحملة انطلقت عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوي محافظات الجمهورية، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.

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