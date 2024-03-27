تنظيم حفل وتريات الإسكندرية في سهرة رمضانية بالأوبرا على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لاوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين مايا الرمالي - ميراي اشرف ( فيولينة ) ، ماجي مجدي ( فيولا ) ، احمد عبد الحكيم ( تشيللو ) وذلك في التاسعة والنصف مساء الجمعة 29 مارس علي مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية"

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة افتتاحية للاوركسترا الوتري -كونشرتو الفيولا والوتريات لـ جورج فيليب تيليمان ، كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا الوتري لـ أنطونيو فيفالدي ، كونشيرتو للتشيللو والوتريات لـ بوكيرينى .

الجدير بالذكر ان أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.