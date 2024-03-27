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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلفة مليحة: المسلسل يؤثر على الصورة الذهنية عن إسرائيل عالميا

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

قالت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل "مليحة"، إنها تتوقع أن مسلسل "مليحة" سيحدث فارقا في الصورة الذهنية عن إسرائيل لدى العالم بالأحداث الراهنة، حيث لا يعرض المسلسل أكاذيب، ولكن حقائق معروفة للقاصي والداني ومعروفة للشعوب العربية، وأيضا للغرب التي ما زالت تدعم حكوماته الكيان الصهيوني المحتل، وتتغافل عن الحق الفلسطيني في الحياة وقضيته العادلة وأراضيه.

وأضافت "الجزار"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن القضية الفلسطينية أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن ادعاءات الغرب الكاذبة عن حقوق الإنسان وشعاراتهم التي بها نضال، فإسرائيل هي الطفل المدلل للغرب، ومعروف أهداف وجودها في المنطقة العربية كلها، والمراهنة على وعي الشعوب العربية والمؤسسات الوطنية التي كانت ومازالت وستظل تتصدى لكل المخططات التي تحاك في المنطقة.

وأشارت إلى أن المسلسل يسلط الضوء على دور الجيش المصري، وتحديدا في فترة 2012، والتي تعد فترة صعبة على الداخل المصري، وكانت مؤسسات الدولة تواجه مشكلات صعبة قد لا يعرفها المدنيون إذ كان منشغلا بما يحدث في الداخل، لكن لم يعرف الدور العظيم للجيش الذي كان يتولاه على الحدود المصرية في هذا التوقيت.

رشا الجزار مسلسل مليحة إسرائيل الكيان الصهيونى القضية الفلسطينية

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