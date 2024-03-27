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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري عن تفاصيل ترحيل 18 لاعبًا مصريا من الإمارات بعد ثبوت تزويرهم في أعمارهم من أجل الانتقال للأندية الإماراتية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن تزوير لاعبين لأعمارهم وسفرهم للإمارات والدول العربية ليست الواقعة الأولي، وأن اللاعبين يقومون بالتسرع بتزوير أوراقهم من قطاعات الناشئين واكاديميات خاصة والسفر للعب لأندية خليجية.

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وأضاف المصدر أن هناك اتفاقاً بين الاتحاد المصري والاتحادات العربية على ترحيل أي لاعب يثبت تزويره في أوراق عمره الرسمية.

تصريحات علاء نبيل

وفجر علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بترحيل عدد من اللاعبين المصريين ، من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. 

وقال علاء نبيل في تصريحات إذاعية إنه تم ترحيل عدد من اللاعبين المصريين صغار السن من الإمارات بعد ثبوت تزويرهم في الأوراق الخاصة بهم، والذي انتقلوا بها للأندية الإماراتية في مختلف الدرجات.

وأوضح المدير الفني للجبلاية: "هناك تزوير في قطاع الناشئين منذ قديم الأزل، وخلال الشهر الماضي تم ترحيل 18 لاعبا من الإمارات بعد اكتشاف تزويرهم".

وأضاف علاء نبيل: "الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أكتشف أن هناك حالات تزوير من قبل 18 لاعبا مصريا، فقام على الفور بترحيلهم خارج الدولة ومنعهم من تمثيل أي فريق إماراتي مستقبلا، وهناك لاعبون مزورون من 4 لـ 5 سنوات في شهادة الميلاد".

 

الامارات الإماراتية قطاعات اللاعبين خليجية الانتقال

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ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

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