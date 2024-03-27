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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب عودة المهاجم السوبر قبل مباراة فيوتشر

الزمالك
الزمالك

أعلن الإعلامي محمد فاروق، عن جاهزية أحمد سيد “زيزو”، نجم الزمالك للمشاركة في مباراة الزمالك امام فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك": "زيزو جاهز لمواجهة الزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية".

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة "زيزو" لاعب وسط الأبيض، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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جاء ذلك عقب انتهاء "زيزو" من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

وشارك "زيزو" في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية، بعد الاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية.

وتابع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق حالة "زيزو" خلال التدريبات الجماعية للاطمئنان على اللاعب.

الزمالك ,فيوتشر 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

الزمالك زيزو الكونفدرالية الأربعاء النادى

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مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب عودة المهاجم السوبر قبل مباراة فيوتشر


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