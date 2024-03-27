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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فريق من النيابة ينتقل لموقع حريق شركة بترول في القطامية

صدى البلد

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حريق شركة بترول في القطامية، والذي أسفر عن احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لها.

وكشف المعاينة الأولية لحريق شركة بترول بالقطامية عن احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لإحدى شركات البترول بدائري القطامية.

وأوضحت المعابنة، أن الحريق تسبب في إصابة 3 عمال، وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في مكاتب إدارية بمنطقة القطامية دائرة قسم شرطة البساتين.

ووجه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بالدفع بقوات الإطفاء بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، الذين نجحوا في السيطرة على النيران التي التهمت 4 مكاتب إدارية.

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