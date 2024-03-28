أعراض القولون العصبي المزمن

يعد القولون العصبي المزمن، المعروف أيضًا باسم القولون العصبي المزمن، حالة مزمنة يصاحبها أعراض مستمرة أو متكررة، ومن بين الأعراض الشائعة للقولون العصبي المزمن، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

اعراض القولون العصبي المزمن

آلام البطن: تشعر بآلام مزمنة أو متكررة في منطقة البطن، وعادةً ما تكون ذات طابع متقطع وتختفي بعد تصريف البراز أو التبول.

تغيرات في نمط البراز: قد تعاني من إسهال مزمن، حيث يكون لديك براز سائل وتكرار التغوط أكثر من ثلاث مرات في اليوم، أو قد تعاني من الإمساك المزمن، حيث يكون لديك صعوبة في التغوط وتجشؤ البراز لأقل من ثلاث مرات في الأسبوع.

الانتفاخ والغازات: قد تعاني من انتفاخ البطن وشعور بالامتلاء والغازات في الأمعاء.

التعب والإرهاق: قد تشعر بالتعب والإرهاق المستمر، وذلك نتيجة للأعراض المستمرة والقلق المرتبط بالحالة.

الأعراض النفسية: قد تصاحب القولون العصبي المزمن أعراض نفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر النفسي.

من المهم توخي الحذر في تشخيص القولون العصبي المزمن، حيث أن الأعراض قد تكون مشابهة لأعراض أمراض أخرى. يُنصح بزيارة الطبيب لتقييم الأعراض واستبعاد أي أسباب أخرى محتملة. يمكن أن يقدم الطبيب خطة علاجية ملائمة، والتي قد تشمل تغييرات في النمط الغذائي والعلاج الدوائي وإدارة التوتر والتوجيه النفسي، وفقًا للحالة الفردية للمريض.