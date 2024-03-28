بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

هل تبحث عن جهاز بسعر مناسب وبإمكانيات مميزة يمكنك تجربة “ Galaxy Book4 ” من سامسونج والذي سيتم البدء في إصداره في السوق الهندي.

ويأتي جهاز" Galaxy Book4 "بشاشة LCD ويصل حجمها إلى 15.6 بوصة و بدقة تصل إلى 1080 بيكسل.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ news.samsung ” يأتي جهاز " Galaxy Book4 "ببطارية بشحن بسرعة 45W عبر منفذ USB C.

جاء جهاز “ Galaxy Book4 “ بفتحة ” NVMe ” إضافية وذلك لزيادة سعة التخزين، و مزود أيضا يمدخل للصوتيات، وفتحة بطاقة ذاكرة Micro SD.

أما عن وزن هاتف “ Galaxy Book4 “ فيصل إلى 1.55 كجم، وبمعالج Intel Core 5 (120U) وبذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت .

يدعم جهاز “ Galaxy Book4 “ أيضا سعة تخزين 512 جيجا بايت وأما عن تقنية الذكاء الإصطناعي فقد يأتي الجهاز مؤهل لاستخدام تلك التقنية والتي تشمل تحرير كلا من الصور القديمة، ومقاطع الفيديو مع Samsung Studio.

أما عن السماعات فيضم جهاز “ Galaxy Book4 “ مكبرات صوتية بنظام ستريو، وبتقنية " "Dolby Atmos.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في السوق الهندي بسعر أقتصادي يصل إلى 899 دولار تقريباً.

كما يتوفر Galaxy Book4 بألوان الرمادي والفضي.