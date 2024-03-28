عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: تدريب طلبة كلية الطب بسنة الامتياز في منشآت الهيئة

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعه الدوري رقم (72)، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

واستعرض الاجتماع، مقترح إضافة باب جديد للائحة التدريب للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بالقرار رقم 19 لسنة 2023، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة باب جديد لتدريب غير العاملين.

وناقش الاجتماع، تدريب طلبة الامتياز بكليات الطب في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على تدريب طلبة كلية الطب بسنة الامتياز في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية.

وناقش الاجتماع، مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن قواعد التعاقد مع العاملين بالهيئة المحالين للتقاعد، حيث وافق المجلس على مشروع القرار بشأن التعاقد مع العاملين بالهيئة من الفريق الصحي المحالين للتقاعد لصالح العمل.

وتناول الاجتماع، التشغيل الفعلي للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا في محافظة الأقصر، وفرع المعهد الفني الصحي بسوهاج فرع إسنا، ونقل تبعية المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالطور في محافظة جنوب سيناء، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على ضم وتشغيل المدرستين إلى معاهد رعاية الفنية للتمريض، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات نقل التبعية لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة.

ووافق المجلس، على صرف المكافأة المالية للعاملين بمعهد رعاية الفنية للتمريض التابع لهيئة الرعاية الصحية بالمجمع الطبي الدولي في محافظة الأقصر والمنتدبين من التربية والتعليم للعام الدراسي 2023/2022.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يعقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل دوري شهريًا، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، رقم (72)، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وحضر الاجتماع، أيضًا الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، المهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير الشراكات الدولية والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، إضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

التأمين الصحي بكليات الطب المعهد الفني الصحي بسوهاج الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

بيجمع فلوس .. شاب يسرق حسابات الفيس بوك

الرعاية الصحية: تدريب طلبة كلية الطب بسنة الامتياز في منشآت الهيئة

شمس التنمية تشرق على جنوب مصر| ضخ 1.8 تريليون جنيه استثمارات لتطوير 8 محافظات بالصعيد في عهد الرئيس السيسي

فحص 795 ألف مواطنا ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المواطنين خلال رمضان

بالهاون.. فصائل فلسطينية تقصف تجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ