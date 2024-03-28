أمن القاهرة يضبط 7 من مروجي المواد المخدرة بينهم سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات حيث تم ضبط ٧ تجار مخدرات بينهم سيدة .

فقد تم ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته(2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).

وضبط (ربة منزل وعاطل "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية .. وبحوزتهما (كمية لمسحوق الهيروين المخدر).

وكذا ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم .. وبحوزته (كمية من مخدر الأيس – ميزان حساس).

وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزته (2100 قرص مخدر متنوع).

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.