القنصلية السعودية بالإسكندرية تقيم حفل إفطار بحضور المحافظ

أقام القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، مأدبة إفطار رمضانية، بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف والقناصل المعتمدين.

واستعرض الهويشان العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر، مشيداً بالتعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

كما تطرق لما تشهده المملكة من قفزات تنموية وتطورات في جميع المجالات، وذلك في إطار نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.

من جهته، نوه محافظ الإسكندرية بمتانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها برعاية ودعم قيادتي البلدين.