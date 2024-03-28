8 لقاءات و3 انتصارات للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجاري على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.



تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني:

التقى الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في 8 مواجهات في مختلف البطولات الأفريقية، حيث تميزت المواجهات بينهما بالندية والتكافؤ.

إليك تفاصيل تاريخ مواجهات الفريقين:

1. كأس الكؤوس الأفريقية 1985:

الذهاب: فاز سيمبا على الأهلي 2-1 في تنزانيا.

الإياب: فاز الأهلي على سيمبا 2-0 في القاهرة.

2. دوري أبطال أفريقيا 2019:

الذهاب: تعادل الفريقان 2-2 في القاهرة.

الإياب: فاز الأهلي على سيمبا 5-1 في تنزانيا.

3. دوري أبطال أفريقيا 2020-2021:

الذهاب: فاز الأهلي على سيمبا 1-0 في القاهرة.

الإياب: فاز سيمبا على الأهلي 1-0 في تنزانيا.

4. كأس السوبر الأفريقي 2021:

الذهاب: تعادل الفريقان 1-1 في القاهرة.

الإياب: تعادل الفريقان 1-1 في تنزانيا (فاز الأهلي بركلات الترجيح 5-4).

5. دوري أبطال أفريقيا 2023-2024:

الذهاب: فاز الأهلي على سيمبا 3-0 في القاهرة.

الإياب: ستقام في 29 مارس 2024 في تنزانيا.

إحصائيات تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا:

حقق الأهلي الفوز في 3 مباريات، وفاز سيمبا في 3 مباريات أيضا مثلهم وفرض التعادل علي الفريقين في مباراتين وسجل الأهلي 12 هدفا واستقبلت شباكه 7 اهداف من الفريق التنزاني