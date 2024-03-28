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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير والحملة الميكانيكية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجوله صباحية بمركز ومدينة المحله الكبرى لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة عمار بن ياسر بمنشية البكري والتي وجه محافظ الغربية بتطويرها، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفسا لأهالي المدينة ، وشملت أعمال التطوير غرس شجيرات الزينة وتنظيف الحديقة واعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كما تابع المحافظ مستجدات الاعمال بكورنيش مدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم فى كورنيش مدينة طنطا، كمحور مرورى داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المدينة.

واستمرت الجولة بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد المعدات الهندسية بالحمله الميكانيكية والجراج بحي اول وثان ومركز المحله حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

ووجه المحافظ خلال جولته بتنفيذ خطة اخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ  داخل الجراجات مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها، مشيراً إلى أن الخطة المزعم تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كافة العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.


وخلال الجوله استمع محافظ الغربية لطلبات عدد من المواطنين الذين قدمو الشكر له على تواجده المستمر في الشارع للعمل على حل شكاوى المواطنين كما حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على إلتقاط الصور التذكارية مع المواطنين والأطفال.

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