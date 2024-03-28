فودة يصدر قرارا بترقية محمد حامد رئيسا لمدينة نويبع



أصدر اللواء دكتور خالد فودة قرار بترقية محمد حامد نائب رئيس مدينة أبورديس رئيسا لمدينة نويبع ونقل اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع لديوان عام محافظة جنوب سيناء وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة جنوب سيناء .



ومن ناحية أخرى أصدر محافظ جنوب سيناء قرار بالسماح لسيارات النقل التي تحمل مواد غذائية و خضراوات وفاكهة ومواد تموينيه للسير ليلا علي طريق النفق شرم الشيخ لتسهيل نقل المواد الغذائية وتوفير الوقت لوصولها طازجة واستمرار منع سيارات النقل الكبيرة التي تحمل مواد البناء.

جاء ذلك خلال تراس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي رقم (2) لعام 2024 ، والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للحافظة، ومستشاري المحافظ ، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات، ومديري إدارات الديوان العام.



ناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة التي تم الموافقة علي معظمها كما تم تاجيل البعض الآخر للدراسة واستيفاء وتدقيق البيانات.

وافق المجلس بالاجماع علي السماح بسير السيارات النقل التي تقوم بنقل السلع والبضائع ما عدا مواد البناء ليلا بعد ان كانت مقتصرة علي السير نهارا فقط وذلك بطريق النفق / شرم الشيخ الجديد تسهيلا عن المواطنين وشركات النقل وضمان توفير السلع علي مدار اليوم .

تم خلال الجلسة عرض مذكرة الوحدة المحلية لمدينة دهب بشأن مقترح منح حق استغلال المخابز بالمدينة ( الخط الأول) لقوات الأمن بمقابل رمزي لخدمة مواطني المدينة، كما تمت الموافقة علي تخفيض القيمة الايجارية للمبنى المستغل بيت ثقافة رأس سدر من 3000 جنيه شهريا الي 1000 جنيه شهريا مع مراعاة الزيادة السنوية طبقا للقانون.

كما تم خلال الجلسة الموافقة بالإجماع علي إعادة تسمية شارع البنفسج الواقع بمنطقة الشاليهات براس سدر باسم الشهيد" الرائد محمد جمال محمد علي" والذي استشهد بمدينة رأس سدر أثناء تأدية الواجب الوطني في 1 أبريل 2023.

تم خلال الجلسة أيضا عرض مقترح الموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 5276 متر مربع تقريبا بمدينة طور سيناء لإقامة مركز دولي للتدريب علي الأنشطة البحرية الكشفية ، كما تم مناقشة طلبات تخصيص الأراضي للجهات الحكومية لخدمة المواطنين.

وخلال الجلسة كرم محافظ جنوب سيناء اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع السابق مجهوداته خلال فترة عمله بالمدينة، وذلك بإهدائه درع المحافظة، كما هنا محمد حامد رئيس مدينة نويبع .



محمد حامد رئيس مدينة نويبع

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