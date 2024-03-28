الأوقاف: تسليم 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام لأهالي غزة

سلمت وزارة الأوقاف، 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام اليوم للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

ووصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

كما أعلنت وزارة الأوقاف اليوم، تسليم 18 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وقنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الفيوم، و4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف أسوان، و 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الأقصر.