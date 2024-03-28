السنة الأولى لخلاص إسرائيل.. هذا ما وجده العلماء في صحراء "يهودا"

تحاول هيئة الآثار التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، البرهنة على تاريخ الشعب اليهودي، ومن بنيها إعلان الهيئة عن اكتشاف أثري.

ثورة ضد الإمبراطورية الرومانية

وفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، تم اكتشاف أربع عملات معدنية يعود تاريخها إلى ما يقرب من 1900 عام، عندما أطلق الشعب اليهودي ثورة ضد الإمبراطورية الرومانية، في صحراء يهودا.

تم العثور على العملات المعدنية في محمية مزق هعتقيم الطبيعية الواقعة في الضفة الغربية. ويعود تاريخها إلى زمن ثورة بار كوخبا (132 إلى 135 م)، عندما ثار الشعب اليهودي ضد الإمبراطورية الرومانية . على الرغم من أن الثورة حققت بعض النجاح الأولي، إلا أن الهجوم المضاد للرومان أدى إلى مذبحة جماعية.

كتابات تاريخية

كتب المؤرخ الروماني كاسيوس ديو: "قُتل خمسمائة وثمانون ألف رجل في الغارات والمعارك المختلفة، ولم يكن من الممكن اكتشاف عدد من لقوا حتفهم بسبب المجاعة والمرض والحرائق... وهكذا أصبحت اليهودية بأكملها تقريبًا مقفرة".

وكتب المؤرخ الروماني كاسيوس ديو. في كتابه «التاريخ الروماني» (ترجمة إرنست كاري). في حين أن دقة عدد القتلى الذي قدمه هي موضع جدل، فليس هناك شك في أنه كان مرتفعًا جدًا وتم العثور على العديد من الكهوف التي اختبأ فيها اللاجئون من الجيش الروماني في المنطقة.

ورغم الشكوك التي تحيط بمدى مصداقية اكتشافات الاحتلال الأثرية، قال ممثلون عن آثار الاحتلال في بيان إن إحدى العملات تحمل نقشًا عبريًا يترجم إلى "العيزار الكاهن"، وهو ما قد يشير إلى الحاخام إليعازار حمودي الذي عاش في بلدة بيتار، مقر الثورة.

ويوجد على الجانب الآخر من العملة نقش عبري آخر يقول "السنة الأولى لخلاص إسرائيل".

صحراء يهودا

وأضاف البيان أن ذلك يدل على أن العملة تم سكها عام 132 ميلادية، خلال السنة الأولى للثورة. ويوجد أيضًا نقش للعنب.

العملات الثلاث الأخرى المكتشفة حديثًا تحمل نقشًا يقول "سمعان"، والذي قد يشير إلى سيمون بار كوخبا، زعيم الثورة.

يجري باحثون في هيئة الآثار الإسرائيلية مسحًا لصحراء يهودا منذ عام 2017، على أمل العثور على قطع أثرية قبل نهبها. ومنذ ذلك الحين، توصلوا إلى عدد من الاكتشافات، بما في ذلك السيوف الرومانية ولفائف قديمة تحتوي على جزء من سفر زكريا.