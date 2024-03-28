كولر يوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للاعبيه قبل لقاء سيمبا التنزاني

وجه مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تحذيرات قوية لمدافعي الفريق خلال المحاضرات التي ألقاها عليهم مؤخرًا، نظرًا لتكرار الأخطاء الدفاعية، وذلك قبل مواجهة فريق سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر شدد على أهمية التركيز في المواجهة المرتقبة وضرورة تجنب الأخطاء الدفاعية المتكررة التي تشكل تهديدًا للفريق، خاصة في المباريات الهامة.

وحث لاعبيه على تنفيذ التعليمات الفنية بدقة والالتزام بها داخل الملعب، محذرًا من أن تكرار الأخطاء قد يكلف الفريق الخروج المبكر من البطولة.

ووصف فريق سيمبا بـ"الخطير"، خاصة على أرضه وبين جماهيره، مشددًا على أهمية توخي الحذر وتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة لقاء الإياب في القاهرة.