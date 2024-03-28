كولر : فيه حاجتين أصعب من بعض قدام الأهلي في مواجهة سيمبا

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن سيمبا التنزاني من الفرق القوية في إفريقيا، وأن الأهلي سبق أن واجهه مؤخرا في الدوري الإفريقي، والجهاز الفني يعلم إمكاناته جيدا؛ ولهذا ستكون مباراة الغد صعبة للغاية.



وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «الأهلي يخوض مباراة الغد في ظل ظروف الطقس الصعبة، وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.. ورغم هذا لابد أن نقدم أفضل ما لدينا دائما في الملعب».



واستكمل كولر: «الأهلي هو حامل لقب البطولة، ونحن استعدينا جيدا لهذا اللقاء؛ لذلك يجب أن نودي بأفضل شكل وتركيز كبير، ولا نفكر في أي أمر آخر، أو أي صعوبات قد تؤثر علينا».

وردًا على سؤال حول رأيه في تصنيف فريق سيمبا قال كولر: «سيمبا من الفرق القوية، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين وسبق أن واجهناه مرتين من قبل في بطولة الدوري الإفريقي، وانتهت المواجهتان بالتعادل، وهو ما يؤكد أن فريق سيمبا يقدم مستوى متقاربا من الأهلي.

وعن الغيابات في الأهلي قال كولر: «هناك غيابات مؤثرة، ولكن لدي ثقة في كل عناصر الفريق لتعويض الغيابات والإصابات، وجميع لاعبي الأهلي على نفس المستوى ويستطيعون تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف كولر بأن مباراة دور الثمانية من شوطين، ونتمنى أن نقدم كل ما لدينا في مباراة الغد، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة.