دوري أبطال إفريقيا| قمصان: ثقتنا كبيرة في لاعبي الأهلي رغم الصعوبات والغيابات

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية وصعوبة لقاء سيمبا التنزاني غدا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأشار قمصان إلى أن فريق سيمبا منافس قوي وصعب، وأن الأهلي يواجه صعوبات أخرى يسعى الجهاز الفني للتغلب عليها منها الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة، هذا إلى جانب الغيابات نتيجة الإصابات، وكذلك الإجهاد بعد رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى تنزانيا، ومشاركة لاعبي الأهلي الدوليين مع المنتخبين الأول والأولمبي.



واستكمل قمصان: «لدينا ثقة في لاعبي الأهلي وفي الخبرات الكبيرة التي يتمتعون بها لتقديم أفضل ما لديهم وإسعاد جماهير الأهلي».



وأضاف: «سيمبا التنزاني يستعد بشكل جيد لكل البطولات الإفريقية، ويؤدي بمستوى جيد يجعل مواجهته صعبة للغاية».