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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة حلوان تطلق مشروع تشغيل الـ 1000 طالب للعام الثاني|تفاصيل كاملة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنفذ الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان المرحلة الثانية لمشروع تشغيل الطلاب خلال شهرى إبريل ومايو  2024 للعام الثانى على التوالى حيث يشارك الطلاب بتجميع الأخشاب غير المستخدمة فى الكليات والمدرجات تمهيدا لإعادة تدويرها بما يفيد الجامعة.


تنفذ فعاليات المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.


ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على تعزيز فرص الشباب وتمكينهم وتنفيذ مشروع تشغيل 1000 طالب بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من المساهمة الإيجابية في المجتمع، بهدف نشر الوعي البيئي والمشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد الإستهلاك، وتنمية روح الولاء والإنتماء، وشغل وقت الفراغ بما يفيد الطالب والجامعة والمجتمع.

 وشارك فى المرحلة الأولى من العام الثانى عدد أربعة كليات ( التربية الموسيقية – الهندسة بالمطرية – التكنولوجيا و التعليم – التربية الفنية ) بواقع عدد 20 طالب بكل كلية لمدة خمسة أيام قام فيها الطلاب بتجميل الكليات والمشاركة فى أعمال الصيانة و الدهانات .


ويهدف هذا المشروع إلي تنمية المهارات واكتساب الخبرات الحرفية المتنوعة بجانب مشاركة الطلاب فى تجميل الكليات والجامعة، واكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.


يذكر أنه قد تم تنفيذ عدد أربعة مراحل من مشروع تشغيل الـ 1000 طالب فى العام الأول، حيث شارك فى المرحلة الأولى جميع كليات الجامعة بإجمالى عدد 416 طالب بواقع 20 طالب لمدة ثلاثة أيام لكل كلية، والمرحلة الثانية شارك فيها طلاب الأنشطة الطلابية بعدد 3 أفواج بإجمالى  174 طالب فى مشروع التشجير ( زراعة شتلات شجر مثمر ) وعمل منصة ومظلات بأرض مخيم الجوالة بجوار كلية الصيدلة، بينما شارك فى المرحلة الثالثة عدد 7 أفواج بإجمالى عدد 406 طالب وقاموا برفع كفاءة المرحلة الأولى من غرف الملاعب خلف الصالة المغطاة من أعمال ( نظافة – دهانات – نجارة – كهرباء – زجاج – الوميتال ) بجانب   زراعة شجر لسور المخيم، وتركيب قواعد المظلات والمنصة، ودهان الدور المخصص لرعاية الشباب بمبنى ( و )، والمرحلة الرابعة تمت بمبادرة التشغيل الصيفى بإجمالى عدد 2800 طالب وتم رفع كفاءة المرحلة الثانية من غرف الملاعب، دهان أعمدة و سور كوبرى الملاعب، وإنارة أعمدة الكهرباء بمنطقة الملاعب، وتفصيل تى شيرتات أسبوع شباب الجامعات بواسطة طلاب حاضنة الملابس، صيانة التكييفات بواسطة طلاب مركز الصيانة.


 ويشرف على المشروع  هشام رفعت أمين عام الجامعة و محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و طارق إسماعيل مدير المشروع.

 

جامعة حلوان الشباب الطلاب الكليات

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