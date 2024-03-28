برلمانية: تنفيذ توصيات الحوار الوطني أكبر رد على أهل الشر

قالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنه الدفاع والأمن القومى، إن اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، بمثابة أكبر رد على المشككين في الحوار الوطني وأهل الشر.

واوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني، تأكيد على حالة التوافق والحراك الكبير في مختلف الملفات التي أحدثها الحوار الوطني منذ انطلاقه، ونجاحه في أن يكون منصة وطنية تجمع كل طوائف وفئات المجتمع والخبراء والمتخصصين لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المختلفة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى هو حوار مستمر ولم يكن مرتبط بحدث ووقت معين كما ادعى البعض، واليوم السلطة التنفيذية تؤكد للجميع أن هناك جدية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى، وهو ما يعزز ثقة المشاركين والرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.

وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن تنفيذ المخرجات سيكون سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المكاسب التي تعود من جراء حالة الحوار الوطني، كثيرة سواء في المجالات السياسية أو حقوق الانسان أو مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.