حسام موافي: خلايا المخ لا تتجدد ولو أصيبت بالشلل لا تعود

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن خلايا المخ هي الخلايا الوحيدة التي لا تتجدد، مشيرا إلى أنه لو تم إصابتها بالشلل لا تعود إلى ما كانت عليه.

وقال “موافي”، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” عبر فضائية “صدى البلد”، أن العلاج الطبيعي قد يساهم في علاج عدم حركة القدم أو اليد، خاصة لو حدث تورم أو تجلط في تلك المناطق.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن القدم تكون أكثر عرضة للجلطات، لو لم يتم الحركة بشكل منتظم، مؤكدا أنه لا بد لمن يعاني من ذلك العرض على طبيب أوعية دموية.