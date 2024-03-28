تحرشت بأطفال المنطقة .. بائعة المخلل تواجه الحبس 4 سنوات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل جريمة بائعة المخلل، والتي اعتادت التعدى والتحرش بأطفال منطقتها وتصويرهم لنشر الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي.

القصة الكاملة لـ جريمة بائعة المخلل

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة المباحث حول جرائم بائعة المخلل، أن السيدة اعتادت التعدى جسديا على أطفال المنطقة وملامسة مناطق حساسة وتصويرهم أثناء ذلك لإذاعة الفيديوهات عبر التيك توك والتربح منها.

واتهمت والدة طفل، بائعة المخلل بالتعدي جسديا على نجلها بأن قامت بملامسة مؤخرته وصورت ذلك وأذاعته عبر منصة التيك توك، حيث علمت والدة الطفل بأن المتهمة قامت بالتعدي الجسدي على العديد من أطفال المنطقة.

وأضافت والدة الطفل ياسين المجني عليه، ضحية بائعة المخلل، أن المتهمة تتعدى جسديا على أطفال المنطقة في الفجر أثناء عودتها من عملها، حيث تقوم بملامستهم وتصويرهم ثم رفع الفيديوهات على منصة “تيك توك” للتحصل على أرباح منها.

والدة طفل تفضح أفعال بائعة المخلل في الجيزة

وتابعت: "طلبت من ياسين شراء السحور، ولكنه تأخر وعاد وهو يبكي، وعندما سألته عن السبب قال: أم شروق مسكتني من مكان عيب"، ثم علمت بتصوير ابنها في مقطع فيديو من بعض أقاربها.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم “فاطمة. ش”، 35 عامًا، ربة منزل، ببلاغ ضد جارتها “نجلاء. خ”، 40 عامًا، لتصويرها فيديو أثناء التعدي على ابنها “ياسين. أ”، 10 سنوات، بالتعدي جسديا بملامسة مؤخرته بيديها ونشرها المقطع على “تيك توك”.

وأشارت والدة الطفل إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من أقاربها برؤية طفلها في مقطع فيديو مخجل عبر تطبيق تيك توك، ففوجئت الأم بجارتها التي تترك ابنها في استضافتها لبعض الأوقات تهتك عرض طفلها وتصوره بالفيديو، وعندما واجهتها قالت لها: "أيوة وفيها إيه، عايزة أكسب من تيك توك وأزود أرباحي".

وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وألقي القبض على المتهمة وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث طلبت النيابة التحفظ على هاتف المتهمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.