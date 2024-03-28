عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب وسط نيوكاسل يواجه 50 تهمة

لاعب وسط نيوكاسل
لاعب وسط نيوكاسل

وجَّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، 50 تهمة بحق لاعب وسط نيوكاسل، الإيطالي ساندرو تونالي، تتعلق بالمراهنة على مباريات، حسبما أعلن اتحاد اللعبة.

txt

المفتي: التهرب من الضرائب جريمة.. ولا تعارض بينها وبين الزكاة

txt

الأوقاف تطلق برنامج المنبر الثابت المشترك مع الأزهر عن أبريل 2024

حصلت هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الإنجليزي في الفترة بين 12 أغسطس 2023 و12 أكتوبر 2023.

ويحق لابن الـ23 عاماً الردّ على الاتهامات الموجهة ضده حتى 5 أبريل المقبل.

وكان الاتحاد الدولي (فيفا) صدّق على قرار السلطات الإيطالية بإيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر، بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة في أكتوبر من العام الماضي.

وستحرم تلك العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في «كأس أوروبا 2024»، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024 - 2025.

وسبق أن كشف وكيل أعمال تونالي، الذي انضم إلى نيوكاسل قادماً من ميلان الإيطالي في يوليو الماضي مقابل 67 مليون دولار أميركي، أن اللاعب يعاني من إدمان على المراهنات.

وأوقف تونالي (15 مباراة دولية) بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة بعد تحقيقات أجرتها السلطات القضائية الإيطالية والاتحاد الإيطالي للعبة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017 - 2020) وميلان (2020 - 2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات وتغريمه أيضاً مبلغ 20 ألف يورو.

وعلّق نيوكاسل على إعلان الاتحاد الإنجليزي في بيان: «يعترف نيوكاسل يونايتد بتهمة سوء السلوك الموجهة ضد ساندرو تونالي فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد المراهنة في الاتحاد الإنجليزي».

وتابع: «يواصل ساندرو الالتزام الكامل بالتحقيقات المتصلة، ويحتفظ بدعم النادي الكامل».

وأردف: «بسبب هذا المسار المستمر، لا يستطيع ساندرو ونيوكاسل يونايتد إصدار أي تعليق إضافي في الوقت الحالي».

الاتحاد الانجليزي نيوكاسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

موضوعات متعلقة

هشام العامري: شقيقي كان يطمح برئاسة الأهلي بعد الخطيب

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة والفريق المنافس

بسبب محمد صلاح.. رسالة نارية من رضا عبدالعال إلى حسام حسن

ميسي يقدم نصائح ثمينة للاعبي كرة القدم حول العالم.. تعرف عليها

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تضيف ميدالية ذهبية جديدة لمصر بعد نهاية المنافسات

الاجتماع الأول للجنة الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحضور وزير الشباب

أحمد سالم يكشف عن عدد الجماهير المسموح بدخولها مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية

الأماكن والمواعيد.. أتوبيسات لنقل الجماهير إلى نهائي كأس العاصمة بالمجان

ترشيحاتنا

أم الدنيا بوابة العالم| مصر “السيسي” تقود المنطقة عبر سياسة خارجية ودور إقليمي ودولي فعال.. 10 سنوات من العلاقات الناجحة

تجديد نية الصيام في كل ليلة.. وحكم الاعتكاف | المفتي يوضح التفاصيل

أطباء مصر: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة لا تسقط بالتقادم

لمدة 5 ساعات.. قطع الكهرباء عن كل أنحاء إثيوبيا

المفتي: التهرب من الضرائب جريمة.. ولا تعارض بينها وبين الزكاة

المستشار ناجي شحاتة لـ«صدى البلد»: قبلت نظر قضايا الإرهاب عندما اعتذر قضاة آخرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ