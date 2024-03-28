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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لتجديد سفرة رمضان.. طريقة عمل فتة شاورما الفراخ

صدى البلد

تعد فتة شاورما الفراخ من الاختيارات الجسدة المناسبة للنصف الثانى من شهر رمضان فهو أكلة شرقية مشبعة وشهية وفى نفس الوقت مختلفة عن الأطباق المصرية .

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نعرض لكم طريقة عمل فتة شاورما الفراخ من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير فتة شاورما الفراخ
أرز أصفر

نصف كيلو صدور دجاج  شرائح

بصلة كبيرة  جوانح

2 ملعقة كبيرة زيت

1 باكو خلطة شاورما

خبز شامي  محمص

الصوص

نصف كوب لبن

نصف كوب ماء

2 ملعقة كبيرة نشا

نصف كوب زيت

4 فص ثوم

ملح

فلفل أسود


طريقة عمل فتة شاورما الفراخ
* تبلي صدور الدجاج مع عصير الليمون وخلطة الشاورما

* شوحى شرائح الدجاج على النار مع القليل من الزيت والبصل ويمكن إضافة الملح والفلفل الأسود ويقلب على النار حتى النضج ثم يقدم مع العيش المحمص والأرز والصوص.

الصوص

* ضعي حلة صغيرة على النار بها النشا المذاب فى الماء واللبن وقلبي الخليط على النار حتى تمام الغليان.

* اضربي الخليط في  الكبة مع الثوم ثم الزيت مع استمرار التقليب وضعى الصوص على وجه فتة شاورما الفراخ.

فتة شاورما الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل فتة طريقة عمل فتة شاورما شرائح الدجاج

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