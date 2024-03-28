لمدة 5 ساعات.. قطع الكهرباء عن كل أنحاء إثيوبيا

أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية اليوم الخميس عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء إثيوبيا لمدة خمس ساعات.

وقالت الشركة الإثيوبية في بيان لها أنه تم قطع الطاقة الكهربائية بالكامل في جميع أنحاء إثيوبيا باستثناء مدينة بحر دار والمنطقة المحيطة بها".

وأشارت الشركة الإثيوبية إلى أن سبب انقطاع الكهرباء في كل أنحاء البلاد يعود إلى مشكلة في نظام التشغيل بالشركة، قبل أن تعلن في بيان ثان أن التيار الكهربائي الذي انقطع منذ الساعة 9:46 مساء عاد إلى الخدمة، وجهة الشكر للعملاء المتواجدين في جميع المناطق على انتظارهم بصبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انقطع التيار الكهربائي في منطقة أمهرة بإثيوبيا حيث يدور قتال بين قوات فانو وحكومة آبي أحمد منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وكان هناك ادعاء من جانب الحكومة بأن الحادث وقع لأن قوات فانو هاجمت خط شبكة الكهرباء في المنطقة - وهو ادعاء رفضته قوات المتمردين ووصفته بأنه قصة لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تسجيل نقطة سياسية ضد فانو.

وغالبًا ما يشتكي الناس في معظم أنحاء إثيوبيا من عدم انتظام إمدادات الطاقة الكهربائية.