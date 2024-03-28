فضائل العشر الأواخر والتماس ليلة القدر.. موضوع الجمعة الثالثة من رمضان 2024

تستعد وزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة الثالثة من رمضان 2024، غداً تحت عنوان: "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها"، حيث تنقل على الهواء مباشرة من مسجد الروضة بمحافظة الجيزة.

شعائر الجمعة الثالثة من رمضان

وتبدأ شعائر الجمعة الثالثة من رمضان بتلاوة للقارئ الشيخ محمود الخشت، وخطيبا الشيخ أحمد عصام فرحات.

قافلة دعوية كبرى لقيادات الأوقاف في الجمعة الثالثة من رمضان

وفي إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، وخاصة في شهر رمضان المبارك لعام 1445هــ ، تنطلق القافلة الدعوية لقيادات وعلماء الأوقاف غدًا الجمعة الموافق 29 / 3 / 2024م ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها"، وذلك على النحو التالي:

1. د. هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني - شوقي المتيني – التجمع - القاهرة

2. د. محمد عزت - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الجامع - مدينتي - القاهرة

3. د. نوح العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مسجد العمري - سجين - الغربية

4. د. أيمن أبو عمر - وكيل الوزارة لشئون الدعوة - الحصري - مدينة أكتوبر - الجيزة

5. د. أشرف فهمي - مدير عام مراكز التدريب - سيدي شبل - المنوفية

6. د. محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - جاردينيا – مدينة نصر - القاهرة

7. د. عمرو الكمار - مدير عام الإرشاد الديني - ناصر بمدينة - بنها - القليوبية

8. د. رمضان عفيفي - مدير مكتب أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - بالم هيلز - التجمع الخامس – القاهرة

9. د . خالد غانم - مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة - الحمد - التجمع - القاهرة

10. الشيخ / محمد إبراهيم سليمان - مدير عام المراكز الثقافية - النصر - بالدقهلية

11. الشيخ / عبد الفتاح عبد القادر جمعة - مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - خاتم المرسلين - الجيزة

12. الشيخ / إسلام النواوي - عضو مكتب الوكيل الدائم - المسجد الكبير – شبين القناطر

13. الشيخ / خالد أبو القاسم - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة - الحي القيوم – مدينة بدر - القاهرة

14. الشيخ / محمد ملكه - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد - ناصر – دمنهور – البحيرة

15. الشيخ / أحمد الغنام - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - المحطة – حوش عيسى – البحيرة