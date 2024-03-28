عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد: شباب صغير شتمني والعيب على اللي رباهم

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

كشف الفنان بيومي فؤاد، أنهم بالتحري عن الأشخاص الذين سبوه وشتموه بعد الأزمة الأخيرة تبين أنهم شباب صغير في سن 17 و18 و20 سنة، قائلا: "اللي شتمني.. انا اخويا محامي اكتشفنا أنهم أولاد صغيرين وأنهم يسمحوا يشتموني بأمي وأبويا العيب مش عليهم ولكن العيب على اللي رباهم".

 

وأضاف بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه قرر الظهور في الإعلام لتوضيح الصورة لمن يحبوه، قائلا: "اللي بيحبوا بيومي وزعلانين مني أنتم فوق دماغي واطلقوا عليا لقب الجوكر ونجم الكوميديا ولكن لما عائلة بسيطة يصوروا معايا ويقولوا لي بنحس أنك واحد مننا ومن بيتنا ويزعلوا مني يبقى انتهيت ولو فهمني غلط يبقى انتهيت".

 

واستكمل بيومي فؤاد: "اللي بيحبني ويحترمي فوق راسي واللس مش بيبحني ولكن يحترمني أنت فوق دماغي وانا شخصيتي زي ما هي عفوي وطيب وراجل".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/Az4jMxsiQamm1c5t/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم الفنان بيومي فؤاد برنامج حبر سري توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

انخفاض أسعار اللحوم 20%.. والحبس سنة عقوبة المخالفين طبقا للقانون

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

30 طن متفجرات.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لحماس بطول 2.5 كم

تحرشت بأطفال المنطقة .. بائعة المخلل تواجه الحبس 4 سنوات

تخفيض يصل لـ 300 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. اعرف بكام

درس التراويح بالجامع الأزهر: القرآن مأدبة الله من تمسك به عصمه

بـ مادة سامة.. النيابة تحقق في وفاة فتاة البراجيل | القصة الكاملة

خدمات الشهر العقاري تصل سوق السيارات.. وبرنامج توعية أُسرية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها رشاقة.. نرمين الفقي تتألق بـ جامب سوت وتشعل السوشيال ميديا

البرنوس .. درة بالملابس التونسي تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

أحلي من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يشعل السوشيال ميديا

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ