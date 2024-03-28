بيومي فؤاد: شباب صغير شتمني والعيب على اللي رباهم

كشف الفنان بيومي فؤاد، أنهم بالتحري عن الأشخاص الذين سبوه وشتموه بعد الأزمة الأخيرة تبين أنهم شباب صغير في سن 17 و18 و20 سنة، قائلا: "اللي شتمني.. انا اخويا محامي اكتشفنا أنهم أولاد صغيرين وأنهم يسمحوا يشتموني بأمي وأبويا العيب مش عليهم ولكن العيب على اللي رباهم".

وأضاف بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه قرر الظهور في الإعلام لتوضيح الصورة لمن يحبوه، قائلا: "اللي بيحبوا بيومي وزعلانين مني أنتم فوق دماغي واطلقوا عليا لقب الجوكر ونجم الكوميديا ولكن لما عائلة بسيطة يصوروا معايا ويقولوا لي بنحس أنك واحد مننا ومن بيتنا ويزعلوا مني يبقى انتهيت ولو فهمني غلط يبقى انتهيت".

واستكمل بيومي فؤاد: "اللي بيحبني ويحترمي فوق راسي واللس مش بيبحني ولكن يحترمني أنت فوق دماغي وانا شخصيتي زي ما هي عفوي وطيب وراجل".

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