كتائب القسام توجه ضربة موجعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.. تفاصيل

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس 28 مارس 2024 عن توجيه ضربة موجعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن عدوان على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها، إن "مجاهدينا استهدفوا دبابة ميركافا وجرافة بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في القرارة بخان يونس".

وأضافت كتائب القسام في بيانها أن "مجاهدينا فجروا منزلا مفخخا بقوة صهيونية راجلة وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى بالقرارة شمال خان يونس"، موضحة أن "مروحية صهيونية هبطت لإجلاء جرحى القوة الراجلة في القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة".