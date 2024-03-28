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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة تمنع نوير من المشاركة مع منتخب ألمانيا

نوير
نوير

تدور الشكوك حول مشاركة مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، في مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك في الوقت الذي لم يعد فيه للتدريبات الجماعية وخوضه تدريباً فردياً آخر، يوم الخميس.

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ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، تعرض نوير لتمزق في الألياف العضلية، أثناء وجوده مع المنتخب الألماني، ليغيب عن المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا.

ومن المتوقع أن يحلّ محله الحارس البديل سفين أولريش، في حال عدم جاهزيته لمباراة السبت.

كما لم يوجد في التدريبات الثنائي ألكسندر بافلوفيتش، والمدافع رافائيل غويريرو، وذلك بسبب المرض والإصابة على الترتيب.

لكن هداف الدوري الألماني، هاري كين، تدرب مع الفريق. ومن المتوقع أن يشارك أمام دورتموند رغم تعرضه لإصابة في الكاحل، كانت قد تسببت في غيابه عن مباراتي منتخب بلاده أمام البرازيل وبلجيكا.

وكان كين قد سجل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة الدور الأول في دورتموند، الذي كان قد خسر آخر 9 مباريات في ميونيخ، ولم ينجح في الفوز هناك منذ عام 2018.

وعلى عكس المواسم الماضية، لن تكون المباراة المسماة بـ«دير كلاسيكر» منافسة على قمة الترتيب، حيث يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف المتصدر باير ليفركوزن، الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع.

نوير بايرن ميونيخ

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