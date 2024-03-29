هشام ماجد: المهندسين شايفين نفسهم فوق الناس ومن صغري نفسي أتشهر

علق الفنان هشام ماجد على مقارنة بين مهنة الهندسة والتمثيل قائلاً: "من صغري نفسي ابقى مشهور كنت بتفرج على اللاعيبة والممثلين واقول نفسي ابقى مؤثر أوي، واكتشفت موضوع التمثيل متأخر ودخلت هندسة، ومكنتش محتاج التمثيل ماديًا، المهندس بيبقى شايف نفسه فوق الناس، رغم إن هما ناس عادية جدًا، وفيه مهندسين تعبانين وأغبياء.

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مصطفى غريب شاطر وبيستغل الفرص الحلوة، وكان دوره صغير وعمل لنفسه مساحة كبيرة، وعدد مشاهده كانت اقل من كده، وابتدى يطلع لزمات وسكة للدور، والاستاذ خالد وشيرين سابوه يعمل كده".

وكشف ماجد عن رأيه في الأعمال الفنية الحالية قائلًا: "بكره الأعمال اللي بيبقى فيها نجم وكله بيخدم عليه، بحب كل الموجودين له لازمة ومهم في المشهد، وبحاول أعمل كده، وده بيدي للعمل قيمة اكبر، بيبقى فيها هات وخد، يعني لو شفنا فيلم الناظر كلهم بيضحكوا وليهم لازمة، ومكتوب صح والمخرج شريف عرفة بيوزن الفيلم".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "شهوتي شراء الجزم وساعات بيبقى مالهاش لازمة وانا وعمرو سلامة فينا الموضوع ده، عندي حوالي ٦٠ جزمة وحاططهم على الأرض، ومراتي بتضايق من ده، بقف في المراية كتير واتأكد اني كويس، مبشوفش نفسي حلو وكتر خير اللي بيشوفني حلو، مبحبش تغيير الشكل والعمليات، الا لو عندك عيب مضايقك اوي، مش زعلان عن احمد فهمي عشان اعاتبه، وهو بيكلمني كتير، وانا اللي مقصر معاه، وطالع معاه ضيف شرف، وانا عندي فيلم في العيد، اسمه فاصل من اللحظات السعيدة".