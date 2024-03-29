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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء مكي تحذر السيدات من ياسمين عز ورضوى الشربيني: متخربيش بيتك بإيدك

وفاء مكي
وفاء مكي

كشفت الفنانة وفاء مكي، عن رأيها في المذيعتين ياسمين عز ورضوى الشربيني، قائلة: الاتنين أوفر ومبحبش أسمع نصائحهن وأفضل أن أسمع نفسي عشان مخربش بيتي بأيدي".

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تابعت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الاتنين متشافين وواحدة واقفة مع الستات والتانية مع الرجالة ولكن أنا كست ناضجة لازم أقف في النص لا هاجي على الراجل ولا أجاي على الست".

 

أضافت الفنانة وفاء مكي، أتمنى العمل مع الفنانين محمد رمضان وأمير كرارة، وكلاهما نجح في اللون الذي يقدمه".

وفاء مكى

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