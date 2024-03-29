وفاء مكي تكشف تفاصيل جديدة في أزمة الخادمتين: معايا تنازل عن القضية

كشفت الفنانة وفاء مكي، تفاصيل جديدة في قضية تعذيب الخادمتين، لافتة إلى أنها تمتلك تنازل عن القضية من الخادمتين، بالإضافة إلى جواب يعود لـ 23 سنة بخط يد الفنانة ميار الببلاوي أرسلته لها أثناء مدة حبسها جاء نصه نصبه "دليل براءتك معايا".

وكذب الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، تصريحات الفنانة ميار الببلاوي بشأن طلبها الإدلاء بشهادتها وتبرأتها في القضية، قائلة: ميار جريت وراء هند عاكف واتصلت بها الساعة 3 الفجر وقالت لها ضميري تاعبني وأنا بعمل عملية".

أضافت الفنانة وفاء مكي، ميار الببلاوي تعرضت للتهديد بقتل نجلها وسافرت حتى انتهت القضية وأسدل الستار عليها.